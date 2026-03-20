ترامب يثير جدلاً باستحضار هجوم بيرل هاربر خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعدما استحضر الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941، خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في المكتب البيضاوي.
وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال بشأن عدم إبلاغ اليابان وحلفاء آخرين مسبقاً بالهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، حيث قال إن عنصر المفاجأة كان ضرورياً، مضيفاً في إشارة تاريخية: "من يعرف المفاجأة أفضل من اليابان؟ لماذا لم تخبرونا عن بيرل هاربر؟".
ردود فعل وانتقاداتوأثارت هذه التصريحات موجة انتقادات، إذ اعتبرها متابعون غير مألوفة ومخالفة لتقاليد المصالحة التي ترسخت بين واشنطن وطوكيو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الرؤساء الأمريكيين تعمدوا على مدى عقود تجنب استخدام خطاب حاد بشأن الهجوم، مفضلين التركيز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان التي تعد أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة.
خلفية تاريخيةويُعد الهجوم على قاعدة بيرل هاربر في ديسمبر 1941 نقطة تحول مفصلية في الحرب العالمية الثانية، إذ أدى إلى دخول الولايات المتحدة رسمياً في الصراع وتغيير موازين القوى الدولية آنذاك.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توترات جيوسياسية متصاعدة، ما يزيد من حساسية الخطاب السياسي المرتبط بالتاريخ والعلاقات الدولية.
Trumps best line yet…— PixieD🇦🇺Elliptical Pixie Standing for Families (@Kracken_aspects) March 20, 2026
“Why didn’t you tell us about pearl harbour” 🤭🤣🤣🤣🤣 #Gold #LOL https://t.co/NK64ssVFI2
