ترامب يثير جدلاً باستحضار هجوم بيرل هاربر خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان

ردود فعل وانتقادات



Trumps best line yet…

“Why didn’t you tell us about pearl harbour” 🤭🤣🤣🤣🤣 #Gold #LOL https://t.co/NK64ssVFI2 — PixieD🇦🇺Elliptical Pixie Standing for Families (@Kracken_aspects) March 20, 2026

خلفية تاريخية



أثار الرئيس الأمريكيجدلاً واسعاً بعدما استحضر الهجوم الياباني علىعام 1941، خلال لقائه رئيسة وزراء اليابانفي المكتب البيضاوي.وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال بشأن عدم إبلاغ اليابان وحلفاء آخرين مسبقاً بالهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، حيث قال إن عنصر المفاجأة كان ضرورياً، مضيفاً في إشارة تاريخية:وأثارت هذه التصريحات موجة انتقادات، إذ اعتبرها متابعونالتي ترسخت بين واشنطن وطوكيو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وذكرت تقارير إعلامية أن الرؤساء الأمريكيين تعمدوا على مدى عقود، مفضلين التركيز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان التي تعد أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة.ويُعد الهجوم على قاعدةفي ديسمبر 1941 نقطة تحول مفصلية في الحرب العالمية الثانية، إذ أدى إلىوتغيير موازين القوى الدولية آنذاك.وتأتي هذه التصريحات في سياق، ما يزيد من حساسية الخطاب السياسي المرتبط بالتاريخ والعلاقات الدولية.