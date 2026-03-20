القصف الإيراني يدمر 9 آلاف مبنى ويخلف 21 قتيلا وأكثر من 4 آلاف جريح في إسرائيل
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل أسفرت عن تدمير نحو 9 آلاف مبنى و3 آلاف سيارة، إلى جانب سقوط 21 قتيلاً وأكثر من 4 آلاف جريح.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخسائر جاءت في سياق تصاعد الضربات الصاروخية خلال الأيام العشرين الماضية، حيث أطلقت إيران ما يقارب 400 صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فيما قدّر الجيش الإسرائيلي العدد بنحو 350 صاروخاً.
أضرار واسعة في مناطق عدةوتسببت الصواريخ، بما في ذلك الذخائر العنقودية، في أضرار كبيرة طالت مناطق متعددة، خاصة في وسط البلاد وشمال تل أبيب، مع تسجيل دمار واسع في المباني السكنية والبنية التحتية.
وأظهرت تقارير ميدانية أن بعض القذائف أدت إلى تدمير شقق سكنية بالكامل، بينما بقيت وحدات مجاورة شبه سليمة، نتيجة طبيعة الانفجارات.
تعقيدات لعمليات الإنقاذوأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الهجمات تهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ تحديات إضافية بسبب وجود قنابل غير منفجرة في مناطق مختلفة، ما قد يستدعي عمليات تمشيط تستمر لأشهر.
جبهة شمالية مشتعلةوفي موازاة ذلك، تواصلت الهجمات الصاروخية من جانب حزب الله على شمال إسرائيل، حيث أطلق نحو 800 صاروخ منذ انخراطه في المواجهات، ما أدى إلى مزيد من الأضرار في الممتلكات والبنية التحتية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل يزيد من المخاوف بشأن اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
