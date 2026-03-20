إيران تحتج على تصريحات غروسي وتعتبرها انتهاكاً لسرية المعلومات النووية
أعربت بعثة إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا عن قلقها البالغ إزاء تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي المتعلقة بموقع المواد والمنشآت النووية الإيرانية.
وأكدت البعثة، في رسالة نشرتها عبر منصة “إكس”، أن الكشف غير المصرح به عن معلومات حساسة مرتبطة بالضمانات النووية التي قدمتها الحكومات للوكالة يمثل انتهاكاً لاتفاقية الضمانات الشاملة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذرت طهران من أن مثل هذه التصريحات قد تُحمّل الوكالة مسؤولية دولية، داعية إلى ضرورة التزامها بالحياد والسرية المهنية، والحفاظ على طابعها الفني والتقني بعيداً عن التسييس.
وشددت البعثة على أهمية احترام قواعد السرية المتعلقة بالملف النووي، معتبرة أن أي إخلال بهذه الضوابط قد يؤثر على الثقة والتعاون بين الدول الأعضاء والوكالة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325799