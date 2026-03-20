تراجع أسعار النفط مع تحركات دولية لاحتواء التوترات في مضيق هرمز
سجّلت أسعار النفط تراجعاً، الجمعة، في ظل تحركات دولية تهدف إلى طمأنة الأسواق وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتوازي مع إعلان الولايات المتحدة إجراءات لدعم استقرار الإمدادات.
وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.03 بالمائة لتبلغ 107.53 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.63 بالمائة إلى 93.99 دولاراً.
مكاسب أسبوعية رغم التراجعورغم الانخفاض المسجل، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 4 بالمائة، مدفوعاً بتصاعد التوترات الإقليمية عقب استهداف منشآت نفط وغاز في دول الخليج، ما أدى إلى اضطرابات في الإنتاج.
إجراءات أمريكية محتملةوفي محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إمكانية تخفيف العقوبات على النفط الإيراني المحمّل على الناقلات، إلى جانب احتمال السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي لدعم الأسواق.
تحركات دولية لتأمين الملاحةوفي بيان مشترك، أبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان استعدادها للمساهمة في تأمين المرور عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.
وفي السياق ذاته، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران مجدداً، في مسعى لخفض حدة التوتر.
توصيات لتخفيف الضغط على المستهلكينكما اقترحت وكالة الطاقة الدولية إجراءات للتخفيف من ارتفاع الأسعار، من بينها تشجيع العمل عن بُعد وتقليل السفر الجوي، في إطار مساعٍ أوسع للحد من الطلب على الطاقة خلال فترة التقلبات الحالية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325798