روسيا تتصدر قائمة مستوردي السيارات الصينية والإمارات خامساً عالمياً

Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 08:11
      
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجمارك الصينية أن روسيا تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة للسيارات الخفيفة من الصين خلال شهر فيفري الماضي، في مؤشر يعكس تحولات متسارعة في سوق السيارات العالمية.

وبحسب المعطيات، بلغت قيمة واردات روسيا من السيارات الصينية نحو 855,8 مليون دولار، لتتقدم أربعة مراكز مقارنة بترتيبها في جانفي.

أخبار ذات صلة:
إحصائيات مبيعات السيارات في تونس لسنة 2024: الأرقام تكشف التوجهات الجديدة ...

ترتيب أبرز المستوردين

* روسيا: 855,8 مليون دولار

* البرازيل: 690,9 مليون دولار
* بريطانيا: 626,8 مليون دولار
* بلجيكا: 502,9 مليون دولار
* الإمارات العربية المتحدة: 492 مليون دولار
أخبار ذات صلة:
تسويق اول سيارة صينية في السوق التونسية ...

تحولات في السوق الروسية

ويعكس الارتفاع اللافت في واردات روسيا من السيارات الصينية تغيراً في هيكلية السوق المحلية، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي دفعت عدداً من شركات السيارات العالمية إلى الانسحاب، ما أتاح للمنتجات الصينية تعزيز حضورها وملء الفراغ.

وتؤكد هذه المؤشرات تنامي النفوذ الصناعي والتجاري للصين في قطاع السيارات، مع توسع صادراتها نحو أسواق جديدة ومتنوعة.
