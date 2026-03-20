تمرد سنغالي.. كأس أمم إفريقيا في الشوارع رغم سحبه رسميا!
شهدت العاصمة السنغالية داكار جولة رمزية لكأس كأس أمم إفريقيا 2025، رغم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) سحب اللقب رسمياً من المنتخب السنغالي ومنحه إلى المغرب، في تطور يعكس حجم التوتر المتصاعد داخل الأوساط الرياضية في البلاد.
وقاد مدرب المنتخب بابي ثياو وفداً رسمياً لزيارة إحدى الثكنات العسكرية، حيث جرى استعراض الكأس أمام عناصر الجيش، في خطوة اعتبرها متابعون رسالة رمزية برفض القرار القاري.
جذور الأزمةتعود بداية الأزمة إلى المباراة النهائية التي شهدت احتجاج لاعبي السنغال على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة، ما دفعهم إلى الانسحاب مؤقتاً من أرضية الملعب قبل العودة لاستكمال اللقاء.
ورغم فوز السنغال ميدانياً، قرر “الكاف” لاحقاً اعتبار المنتخب منسحباً رسمياً واحتساب النتيجة لصالح المغرب، ما أدى إلى سحب اللقب.
أبعاد سياسية وقانونيةتجاوزت الأزمة الإطار الرياضي، مع تدخل الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار.
كما يدرس الاتحاد السنغالي لكرة القدم خيارات تصعيدية، من بينها التلويح بالانسحاب من الاتحاد الإفريقي والبحث عن الانضمام إلى اتحاد قاري آخر، في خطوة تعكس مستوى الاحتقان داخل الكرة السنغالية.
أزمة مرشحة للتصعيدوظهر المدرب بابي ثياو في مقاطع متداولة وهو يحتفل بالكأس وسط الجنود، في مشهد اعتُبر مؤشراً على أن المعركة لن تتوقف عند حدود الملاعب، بل قد تمتد إلى المسارات القانونية والسياسية.
وتترقب الأوساط الرياضية الدولية تطورات القضية، التي قد تتحول إلى واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في تاريخ كرة القدم الإفريقية إذا ما استمر التصعيد خلال الفترة المقبلة.
