تمرد سنغالي.. كأس أمم إفريقيا في الشوارع رغم سحبه رسميا!

جذور الأزمة



أبعاد سياسية وقانونية



أزمة مرشحة للتصعيد



شهدت العاصمة السنغاليةجولة رمزية لكأس، رغم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، في تطور يعكس حجم التوتر المتصاعد داخل الأوساط الرياضية في البلاد.وقاد مدرب المنتخبوفداً رسمياً لزيارة إحدى الثكنات العسكرية، حيث جرى استعراض الكأس أمام عناصر الجيش، في خطوة اعتبرها متابعونتعود بداية الأزمة إلى المباراة النهائية التي شهدت احتجاج لاعبي السنغال على، ما دفعهم إلى الانسحاب مؤقتاً من أرضية الملعب قبل العودة لاستكمال اللقاء.ورغم فوز السنغال ميدانياً، قرر “الكاف” لاحقاً اعتبار المنتخبواحتساب النتيجة لصالح المغرب، ما أدى إلى سحب اللقب.تجاوزت الأزمة الإطار الرياضي، مع تدخل الرئيس السنغاليالذي دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والتوجه إلىللطعن في القرار.كما يدرس الاتحاد السنغالي لكرة القدم خيارات تصعيدية، من بينهاوالبحث عن الانضمام إلى اتحاد قاري آخر، في خطوة تعكس مستوى الاحتقان داخل الكرة السنغالية.وظهر المدرب بابي ثياو في مقاطع متداولة وهو يحتفل بالكأس وسط الجنود، في مشهد اعتُبر مؤشراً على أن، بل قد تمتد إلى المسارات القانونية والسياسية.وتترقب الأوساط الرياضية الدولية تطورات القضية، التي قد تتحول إلىإذا ما استمر التصعيد خلال الفترة المقبلة.