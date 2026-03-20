تقارير: ترمب يسعى لتخفيف حدة سياسة الترحيل الجماعي قبل انتخابات التجديد النصفي**

مراجعة استراتيجية ملف الهجرة



تغييرات في أسلوب التنفيذ



إقالة نويم وإعادة توجيه السياسة



انقسام سياسي متواصل



نقلت صحيفةعن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكيبات مقتنعاً بأن سياسات الترحيل التي تنتهجها إدارته، مشيرة إلى أنه يسعى إلى خفض وتيرة ما يوصف بـفي المرحلة المقبلة.ووفق المصادر ذاتها، أبلغ ترمب مستشاريه بأن، مفضلاً التركيز على تقليص مظاهر الفوضى في المدن الأمريكية واعتقال من يصفهم بـ “المجرمين”.يأتي هذا التوجه، بحسب الصحيفة، في إطار محاولةقبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في، بدفع من كبيرة موظفي البيت الأبيضالتي ترى أن النهج المتشدد في الترحيل تحوّل إلىعلى الإدارة.ورغم أن استطلاعات الرأي المبكرة أظهرت دعماً واسعاً لسياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، فإن استطلاعات أحدث كشفت عن، حيث اعتبرفي استطلاع أجرته “واشنطن بوست” و”إيه بي سي نيوز” أن ترمب يبالغ في هذه الإجراءات، مقارنة بـ48% في استطلاع سابق.تشير المعطيات إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل علىفي آن واحد، مع تراجع وتيرة الاعتقالات اليومية للمهاجرين غير النظاميين إلى نحو، بعد أن تجاوزتخلال فترات العمليات المكثفة.وفي هذا السياق، يقود مسؤول أمن الحدودمسار التحول الجديد، مع توجه لعدم تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الوقت الراهن داخل مدن كبرى، رغم تأكيد مسؤولين أنويرى مستشارو ترمب أنتمثل نقطة تحول في ملف الهجرة، إذ تعهد السيناتور الجمهوري، المرشح لخلافتها، بتبنيوإلغاء عدد من توجيهات الإدارة السابقة، بينها سياسات مثيرة للجدل بشأن مداهمة منازل المهاجرين.في المقابل، أعرب حلفاء لترمب خارج الإدارة عنعن وعوده الانتخابية في ملف الهجرة، بينما شكك الديمقراطيون ومنظمات حقوق المهاجرين في حدوث تغيير حقيقي، مشيرين إلى استمرار نفوذ مستشار السياساتداخل البيت الأبيض.وتعكس هذه التطوراتتحاول الإدارة الأمريكية إدارتها بين الحفاظ على دعم القاعدة الانتخابية واحتواء الانتقادات المتزايدة لسياسات الهجرة.المصدر: واشنطن بوست