واشنطن تكثّف عملياتها العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز وسط تصعيد المواجهة مع إيران

ضربات جوية وبحرية مركّزة



هدف العمليات وتأثيراتها



مخاطر أمنية مستمرة



كثّفت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملياتهم العسكرية الرامية إلى، عبر نشر طائرات هجومية وزوارق قتالية لاستهداف القدرات البحرية الإيرانية، في ظل تعطّل حركة الملاحة منذ مطلع الشهر الجاري.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذتهدف إلى تقليص التهديدات المرتبطة بالزوارق المسلحة والألغام البحرية وصواريخ كروز، والتي تسببت في توقف عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي.وبحسب معطيات عسكرية، تستخدم القوات الأمريكيةلاستهداف الزوارق الإيرانية السريعة التي تهاجم سفن الشحن، إلى جانبالتي تنفذ عمليات تدمير للقطع البحرية.وتشير تقديرات خبراء إلى أن الضربات أدت إلى، غير أن تأمين الملاحة بشكل كامل قد يستغرق أسابيع، نظراً لاستمرار وجود قدرات عسكرية إيرانية في منشآت محصّنة على طول الساحل والجزر.وأكد مسؤولون عسكريون أن الهدف النهائي يتمثل فيبما يسمح بمرور السفن الحربية الأمريكية ومرافقة السفن التجارية داخل وخارج الخليج.وتزداد أهمية إعادة فتح المضيق في ظل تقارير عن، وهو ما قد يخلق شكلاً من الاعتماد الاقتصادي القسري على الدول المستوردة لنفط الخليج.ويرى محللون أن ضيق المضيق، الذي يبلغ نحو، يجعل السفن عرضة لهجمات صواريخ كروز، ما يعني أن تحقيق سلامة كاملة للملاحة قد يظل أمراً صعباً رغم الإجراءات العسكرية.وفي سياق متصل، تتجهإلى المنطقة، مع احتمال مشاركتها في عمليات تأمين المضيق والسيطرة على مواقع استراتيجية.وتأتي هذه التطورات في إطارفي المنطقة، مع استمرار الضربات والهجمات المتبادلة وتأثيرها المباشر على أمن الطاقة والتجارة العالمية.المصدر: "وول ستريت جورنال"