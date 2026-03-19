نتنياهو يعلن وقف إسرائيل ضربها لمنشآت الغاز الإيرانية بطلب من ترامب

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 21:39
      
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ بمفرده دون علم ترامب ضربات على منشآت الغاز في إيران، ولن يكرر استهدافها مجددا.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستتوقف عن شن المزيد من الهجمات على هذه المنشآت في الوقت الحالي تلبية لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم استهدافها.


وأضاف نتنياهو: "سأشير إلى حقيقتين. أولا، تصرفت إسرائيل بمفردها ضد مجمع عسلوية للغاز. ثانيا، دعا الرئيس ترامب إلى الامتناع عن شن هجمات مستقبلية. ونحن نلتزم بذلك".


في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام والسلطات الإيرانية بوقوع هجوم أمريكي إسرائيلي على منشآت نفطية وغازية في جنوب إيران، وتحديدا حقل بارس الجنوبي والمنطقة الصناعية عسلوية التي تعالج موارد الحقل.

وصرح ترامب لاحقا بأن الولايات المتحدة لم تكن على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة حقل بارس الجنوبي.

يوم أمس الأربعاء، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أن السلطات القطرية بدأت إخلاء الموظفين من مجمع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان شمال البلاد، عقب تهديدات إيرانية بضرب منشآت الطاقة.

وبدأت عملية الإخلاء بعد أن أصدرت طهران تحذيرا بشأن هجمات وشيكة تستهدف عددا من منشآت النفط والغاز في السعودية والإمارات وقطر، وفقا للمصدر.

يُذكر أن حقل "بارس الجنوبي" يمتد ليشترك مع حقل "الشمال" القطري، ليشكلا معا أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، مما يجعله هدفا حساسا لأمن الطاقة العالمي.
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
