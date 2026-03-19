ترامب: الولايات المتحدة تستطيع تفكيك جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قادرة على تفكيك جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت تشاء.وقال ترامب: "بإمكاننا تفكيك هذه الجزيرة متى شئنا –اتحدث عن الجزيرة الصغيرة الموجودة هناك. إنها منطقة غير محمية تماما. فككنا كل شيء ما عدا الأنابيب. أبقينا على الأنابيب لأن ترميمها قد يستغرق سنوات".وخرج هي جزيرة صغيرة تقع في مياه الخليج، وتلعب دورا هاما في الاقتصاد الإيراني، إذ تضم أكبر ميناء لتصدير النفط في الجمهورية الإسلامية، حيث يمر عبرها أكثر من 90% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا.وتقع الجزيرة المذكورة في الركن الشمالي الشرقي من الخليج قبالة مدينة بوشهر وتتبع الجزيرة إداريا لمحافظة بوشهر وتقع إلى الشمال منها جزيرة خويرج يبلغ عدد سكان جزيرة خرج حوالي 20000 نسمة.في وقت سابق، صرح إسماعيل حسيني، المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، بأنه إذا هاجمت الولايات المتحدة جزيرة خرج، فإن إيران ستحول المنطقة إلى "مقبرة للغزاة".