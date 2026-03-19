قصف صاروخي إيراني يضرب إسرائيل وانقطاع الكهرباء في حيفا

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 17:24
      
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، بأن هجوماً صاروخياً إيرانياً استهدف مناطق في وسط وشمال إسرائيل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء مدينة حيفا.

وذكرت تقارير ميدانية أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة شملت القدس وحيفا ووسط البلاد، مع ورود أنباء عن إصابة مباشرة لأحد المباني في حيفا.


وفي الأثناء، لم تُسجَّل حتى الآن معطيات رسمية عن وقوع قتلى أو مصابين جراء القصف.


من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني بأن موجة جديدة من الصواريخ استهدفت مواقع في تل أبيب والقدس وحيفا والجولان.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تجدد دوي صفارات الإنذار في مدينة أسدود ومينائها البحري، إلى جانب مدينة عسقلان ومنشآت نفطية على سواحلها، في إطار الهجوم الصاروخي المتواصل.

وتتواصل التطورات الميدانية في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
