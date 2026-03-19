السيسي في جولة خليجية مفاجئة.. تفاصيل مباحثاته مع أمير قطر

يقوم الرئيس المصريبجولة خليجية مفاجئة، الخميس، استهلها بزيارة خاطفة إلىالتقى خلالها رئيس دولة الإمارات، قبل أن يتوجه إلىفي زيارة عمل إلى دولة قطر.وكان أمير قطرفي مقدمة مستقبلي الرئيس المصري والوفد المرافق له لدى وصوله إلى، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.وبحث الجانبان، خلال اجتماع عقد بالصالة الأميرية بالمطار،في ظل استمرار الهجمات التي طالت قطر وعدداً من دول المنطقة. وجدد السيسي، مؤكداً دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.من جانبه، أعرب أمير قطر عن، مشيداً بمتانة العلاقات بين البلدين، فيما أكد الطرفان، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.كما تبادل الزعيمان التهاني بمناسبةوتأتي هذه الجولة التي لم يُعلن عنها مسبقاً، في ظل، وبعد جولة قام بها وزير الخارجية المصريإلى عدد من الدول العربية خلال الأيام الماضية، تخللتها اتصالات هاتفية أجراها الرئيس المصري مع قادة تلك الدول.