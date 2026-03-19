السيسي في جولة خليجية مفاجئة.. تفاصيل مباحثاته مع أمير قطر
يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولة خليجية مفاجئة، الخميس، استهلها بزيارة خاطفة إلى أبوظبي التقى خلالها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى الدوحة في زيارة عمل إلى دولة قطر.
وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.
وبحث الجانبان، خلال اجتماع عقد بالصالة الأميرية بالمطار، آخر التطورات الإقليمية في ظل استمرار الهجمات التي طالت قطر وعدداً من دول المنطقة. وجدد السيسي تضامن مصر الكامل مع دولة قطر، مؤكداً دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
من جانبه، أعرب أمير قطر عن تقديره لموقف مصر، مشيداً بمتانة العلاقات بين البلدين، فيما أكد الطرفان رفضهما لأي أعمال عسكرية من شأنها توسيع دائرة الصراع، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وتأتي هذه الجولة التي لم يُعلن عنها مسبقاً، في ظل تطورات أمنية متسارعة بالمنطقة، وبعد جولة قام بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى عدد من الدول العربية خلال الأيام الماضية، تخللتها اتصالات هاتفية أجراها الرئيس المصري مع قادة تلك الدول.
