أول تعليق من رئيس "الكاف" بعد تجريد السنغال من لقب كأس إفريقيا وتتويج المغرب

VIDEO RELEASE: CAF President Dr Patrice Motsepe Statement



The President of CAF Dr Patrice Motsepe has reacted to the decision of the CAF Appeal Board, an Independent CAF Tribunal Body that is chaired by a Judge, concerning the Final Match between Morocco and Senegal during the… — CAF Media (@CAF_Media) March 18, 2026

رد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اتهامات السنغال بالفساد بعد تجريدها من لقبها القاري بعد شهرين من النهائي المثير للجدل أمام المغرب.وقد قررت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء الماضي، منح الفوز في المباراة النهائية للمنتخب المغربي، مستضيف البطولة، بعد أن غادر منتخب السنغال أرض الملعب احتجاجا على ركلة جزاء.وعاد السنغاليون لاحقا وأكملوا المباراة وفازوا في الوقت الإضافي، إلا أن هذا الانتصار تم إلغاؤه رسميا.وردت السنغال بغضب شديد، قائلة إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، حتى أن حكومة داكار تدخلت واتهمت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بـ"الفساد".وأصدر موتسيبي بيانا عبر مقطع فيديو مساء الخميس لينكر ارتكاب أي أعمال خاطئة من جانب "الكاف"، مشيرا إلى أنه تم إدراج كبار القضاة والمحامين من إفريقيا في لجنة الاستئناف.وقال "لن يتم معاملة أي بلد في إفريقيا بطريقة تفضيلية أو تحصل على مزايا أو أفضلية أكثر من غيرها في القارة الإفريقية".وقال موتسيبي عن مخطط السنغال لتقديم استئناف للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "سنلتزم ونحترم القرار الذي يتخذ على أعلى مستوى".وأدان موتسيبي بشدة تصرفات المنتخب السنغالي في النهائي وقال إنه أعاد تأكيد الصور النمطية السلبية عن كرة القدم الإفريقية، والتي كان الاتحاد يعمل جاهدا على القضاء عليها.وأكد "هذا يقلل من قيمة الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مدار سنوات طويلة لضمان النزاهة، واحترام القواعد، والأخلاقيات، والحوكمة".