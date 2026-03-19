قائمة المنتخب المغربي لكرة القدم للقاءين الوديين مع الاكوادور وباراغواي

التشكيلة



أعلن المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم، الخميس، عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض مباراتين وديتين أمامفي وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك في إطار التحضيرات لكأس العالم المقبلة، مع حضور لافت لعدد من الأسماء الشابة.وتولى وهبي المهمة في وقت سابق من الشهر الحالي خلفاً لـ، الذي قاد المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 في قطر.وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإكوادوري يومفي مدريد، قبل أن يلاقي منتخب باراغواي يومفي مدينة لانس الفرنسية.وأكد المدرب أن القائمة الموسعة تضم لاعبين واعدين، من بينهم، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يراهن عليهما على المدى المتوسط، خصوصاً في مراكز تشهد منافسة وتذبذباً في جاهزية بعض العناصر.وأوضح وهبي أن الهدف من استدعاء هذه الأسماء يتمثل فيضمن أجواء المنتخب، مع إمكانية منحها دقائق لعب في المباراة الثانية، بما يساعد على تقييم جاهزيتها الفنية والبدنية.كما شدد على أهمية، مثلالقادر على اللعب في أكثر من موقع دفاعي، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات تكتيكية أوسع.وختم المدرب بالتأكيد على وضوحوقدرته على استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، مع التشديد على ضرورة منحهم الوقت الكافي لاتخاذ قراراتهم، في إطار السعي إلى بناء منتخب تنافسي قادر على الظهور بأفضل صورة في الاستحقاقات المقبلة.ياسين بونو – المهدي بنعبيد – المهدي الحرارنصير مزراوي – أنس صلاح الدين – سفيان الكرواني – أشرف حكيمي – زكريا الواحدي – شادي رياض – رضوان حلحال – عبد الحميد آيت بودلال – عيسى ديوب – إسماعيل باعوفأسامة تيرغالين – نائل العيناوي – محمد ربيع حريمات – سمير المرابط – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس – إسماعيل صيباريعبد الصمد الزلزولي – شمس الدين الطالبي – أمين عدلي – إبراهيم دياز – أيوب الكعبي – ياسين جسيم – سفيان رحيمي – ياسر زابيري