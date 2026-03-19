قائمة المنتخب المغربي لكرة القدم للقاءين الوديين مع الاكوادور وباراغواي
أعلن المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي، الخميس، عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور وباراغواي في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك في إطار التحضيرات لكأس العالم المقبلة، مع حضور لافت لعدد من الأسماء الشابة.
وتولى وهبي المهمة في وقت سابق من الشهر الحالي خلفاً لـ وليد الركراكي، الذي قاد المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 في قطر.
وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإكوادوري يوم 27 مارس في مدريد، قبل أن يلاقي منتخب باراغواي يوم 31 مارس في مدينة لانس الفرنسية.
وأكد المدرب أن القائمة الموسعة تضم لاعبين واعدين، من بينهم ياسر زابيري وعبد الحميد آيت بودلال، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يراهن عليهما على المدى المتوسط، خصوصاً في مراكز تشهد منافسة وتذبذباً في جاهزية بعض العناصر.
وأوضح وهبي أن الهدف من استدعاء هذه الأسماء يتمثل في إدماجها تدريجياً ضمن أجواء المنتخب، مع إمكانية منحها دقائق لعب في المباراة الثانية، بما يساعد على تقييم جاهزيتها الفنية والبدنية.
كما شدد على أهمية تعدد مراكز بعض اللاعبين، مثل نصير مزراوي القادر على اللعب في أكثر من موقع دفاعي، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات تكتيكية أوسع.
وختم المدرب بالتأكيد على وضوح المشروع الرياضي للمنتخب المغربي وقدرته على استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، مع التشديد على ضرورة منحهم الوقت الكافي لاتخاذ قراراتهم، في إطار السعي إلى بناء منتخب تنافسي قادر على الظهور بأفضل صورة في الاستحقاقات المقبلة.
التشكيلةحراسة المرمى:
ياسين بونو – المهدي بنعبيد – المهدي الحرار
خط الدفاع:
نصير مزراوي – أنس صلاح الدين – سفيان الكرواني – أشرف حكيمي – زكريا الواحدي – شادي رياض – رضوان حلحال – عبد الحميد آيت بودلال – عيسى ديوب – إسماعيل باعوف
خط الوسط:
أسامة تيرغالين – نائل العيناوي – محمد ربيع حريمات – سمير المرابط – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس – إسماعيل صيباري
خط الهجوم:
عبد الصمد الزلزولي – شمس الدين الطالبي – أمين عدلي – إبراهيم دياز – أيوب الكعبي – ياسين جسيم – سفيان رحيمي – ياسر زابيري
