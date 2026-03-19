هيغسيث: على الولايات المتحدة استخدام ذخيرتها بنفسها لا إرسالها إلى أوكرانيا

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 15:02
      
أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن على الولايات المتحدة استخدام ذخائرها لأغراضها الخاصة بدلا من إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال هيغسيث للصحفيين: "ما زلنا نعاني من تبعات الوضع الذي خلقه جو بايدن، ألا وهو استنزاف هذه المخزونات، عندما لم تُرسل إلى قواتنا المسلحة، بل إلى أوكرانيا".


وأضاف: "في كل مرة ننظر فيها إلى الوراء ونفكر في أي مشكلة نواجهها، فإن الأمر كله يتلخص في عبارة واحدة: "وجهوا هذا إلى أوكرانيا".


وتابع: "في نهاية المطاف، نعتبر أنه في المرحلة الحالية من الأفضل استخدام هذه الذخائر لخدمة مصالحنا الخاصة".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في وقت سابق، ردا منها على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك مخزونا كافيا من الأسلحة لحماية قواعدها في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات حول إيران، إن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تصرف بغير حكمة عندما نقل إلى كييف أفضل الأسلحة الأمريكية.

وأضافت ليفيت: "للأسف، كان لدينا على مدى أربع سنوات في البيت الأبيض قائد شديد التهور وغير كفؤ، قام بمنح جزء كبير من أفضل أسلحتنا مجانا لدولة أخرى بعيدة جدا تسمى أوكرانيا.. وكان هذا قرارا غير رشيد".

وتشير وثائق الحكومة الأمريكية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الروسية إلى أن أوكرانيا ستتلقى في عام 2026 أقل حجم إجمالي من الدعم العسكري الأمريكي منذ بداية عام 2022، ولن تتمكن من الاعتماد على تدفقات المساعدات بمليارات الدولارات كما كان في السابق.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وتقصف أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
