مصر تعلن إجراءات تقشفية عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات تقشفية عاجلة سيتم تطبيقها بشكل فوري، في إطار مواجهة تداعيات الحرب في المنطقة وانعكاساتها على أسواق الطاقة واستدامة الموارد.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه القرارات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استمرار الخدمات الأساسية في ظل التحديات الراهنة.


وشملت الإجراءات المعلنة:


* إغلاق المحال والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي عند الساعة التاسعة مساء، والعاشرة مساء يوم الجمعة، وذلك ابتداء من 28 مارس 2026 ولمدة شهر.
* إيقاف إنارة الإعلانات على الطرقات بشكل كامل.
* خفض إنارة الشوارع الداخلية إلى أدنى مستوى ممكن مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة.
* إغلاق الحي الحكومي يوميا عند الساعة السادسة مساء بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء الإنارة وشبكات الطاقة، واستكمال العمل الإداري عن بعد.
* التزام المحافظين والوزراء بتنفيذ إجراءات الترشيد بصفة صارمة.
* دراسة تطبيق نظام العمل عن بعد يوما أو يومين أسبوعيا في بعض الجهات الحكومية، مع استثناء المرافق الحيوية.

وأكد رئيس الحكومة أن المرحلة الحالية تستوجب قرارات حاسمة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والطاقية، مشددا على حرص الدولة على تحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك واستقرار الحياة اليومية للمواطنين.
