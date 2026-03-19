إعلام إيراني: تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بتعيين وزير الدفاع السابق حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفا لعلي لاريجاني.ويُعد دهقان من أبرز القادة السابقين في الحرس الثوري الإيراني، كما تولى حقيبة الدفاع خلال حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني.ويأتي هذا التعيين في أعقاب مقتل لاريجاني في ضربة جوية نسبت إلى إسرائيل واستهدفت موقعا قرب طهران، ضمن سلسلة استهدافات طالت قيادات إيرانية خلال التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.ويرى مراقبون أن إسناد هذا المنصب الحساس لشخصية عسكرية بارزة يعكس اتجاها نحو تعزيز الطابع الأمني والعسكري في مراكز صنع القرار داخل إيران، في ظل التطورات الميدانية المتسارعة.