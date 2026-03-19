أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت عند أعلى مستوى في 10 أيام

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 10:22
      
واصلت أسعار النفط صعودها في تداولات اليوم الخميس، حيث سجل خام برنت ارتفاعا بنحو 7 بالمائة، مدفوعا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج واستهداف منشآت حيوية لقطاع الطاقة.

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينيتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ماي بنسبة 7.14 بالمائة لتبلغ 115.05 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ التاسع من مارس الجاري.


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أفريل بنسبة 1.33 بالمائة لتصل إلى 97.60 دولارا للبرميل.


ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد المواجهات العسكرية التي طالت البنية التحتية للطاقة في المنطقة، بما في ذلك استهداف حقل “بارس الجنوبي” الإيراني ومصفاة “سامرف” السعودية، ما أدى إلى تنامي المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

وأدى التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى اضطراب شبه كامل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لتصدير النفط والغاز المسال من دول الخليج، وهو ما انعكس مباشرة على مستويات الأسعار في الأسواق العالمية.
