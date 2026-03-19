Babnet   Latest update 06:16 Tunis

ترامب: إسرائيل قصفت حقل غاز جنوب فارس دون علم واشنطن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bb736d657d74.69396674_eomfkjghlqnpi.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 06:10 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على حقل غاز جنوب فارس في إيران، وأن قطر لم تكن متورطة فيه بأي شكل.

وقال ترامب في تصريحات له اليوم، إن "إسرائيل، بدافع الغضب مما جرى في الشرق الأوسط، قامت بشن هجوم عنيف على منشأة رئيسية تُعرف باسم حقل غاز جنوب فارس في إيران. وقد تم استهداف جزء صغير نسبيًا من هذا الحقل بأكمله. لم تكن الولايات المتحدة على علم بهذا الهجوم تحديدًا، كما أن دولة قطر لم تكن متورطة فيه بأي شكل من الأشكال، ولم يكن لديها أي علم مسبق بحدوثه".


وأضاف: "للأسف، لم تكن إيران على دراية بهذه الحقائق أو بأي من المعلومات ذات صلة بالهجوم على جنوب فارس، فقامت بشكل غير مبرر وغير عادل بمهاجمة جزء من منشأة الغاز الطبيعي المسال في قطر".


وأكد أن "إسرائيل لن تقوم بأي هجمات أخرى تتعلق بهذا الحقل بالغ الأهمية والقيمة، إلا إذا قررت إيران، بشكل غير حكيم، مهاجمة دولة بريئة جدًا، وهي في هذه الحالة قطر. وفي هذه الحالة، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمساعدة أو دون موافقة إسرائيل، بتدمير كامل حقل غاز جنوب فارس بقوة وحجم لم تشهدهما إيران من قبل".

وشدد ترامب على أنه "لا يرغب في إعطاء الإذن بهذا المستوى من العنف والدمار بسبب التداعيات طويلة الأمد التي سيتركها على مستقبل إيران، لكن إذا تم استهداف منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر مرة أخرى، فلن أتردد في القيام بذلك".

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب بالهجوم على حقل بارس للغاز والرئيس الأمريكي أبدى حماسة شديدة لتنفيذ العملية ولكنه تراجع الآن بعد الهجمات الإيرانية الخطيرة على حقول الغاز في دول الخليج.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325739

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
9° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
17°-9
16°-12
17°-9
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/03)     1287,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/03)   28282 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>