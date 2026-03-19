ماكرون يدعو لوقف فوري للضربات على البنية التحتية المدنية بعد استهداف منشآت الغاز في إيران وقطر

I have just spoken with the Emir of Qatar and President Trump following the strikes that hit gas production facilities in Iran and Qatar today.



It is in our common interest to implement, without delay, a moratorium on strikes targeting civilian infrastructure,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2026

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه تحدث مع أمير قطر والرئيس الأمريكي عقب الضربات على منشآت الغاز في إيران وقطر، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية.وكتب ماكرون في حسابه على منصة "إكس": "تحدثتُ للتو مع أمير قطر والرئيس ترامب عقب الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران وقطر اليوم".وأضاف: "من مصلحتنا المشتركة تطبيق وقف فوري للضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، ولا سيما مرافق الطاقة والمياه".وأكد الرئيس الفرنسي "ضرورة حماية السكان المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، فضلا عن أمن إمدادات الطاقة، من أي تصعيد عسكري".ويوم أمس الأربعاء، أفادت شركة "قطر للطاقة" بأن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية، لم تسفر عن أي وفيات، فيما تم نشر فرق الاستجابة لاحتواء الحريق الذي تسبب في أضرار جسيمة نتيجة الهجوم.وأصدرت الخارجية القطرية، بيانا أعربت فيه عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الغاشم الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية، وتسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة"، مؤكدة أنها "تعد هذا الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها الوطني واستقرار المنطقة".وأعلنت الوزارة الطلب من الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.وأكدت أن "دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي".وفي وقت سابق من الأربعاء، شنت إسرائيل ضربة صاروخية واسعة النطاق استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية الحيوية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأدى الهجوم إلى تضرر مصافي حقل "بارس الجنوبي" للغاز في منطقة عسلوية جنوب البلاد، وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وحذر مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري من أن هذا الاستهداف يمثل خطوة خطيرة وغير مسؤولة في ظل التصعيد العسكري الراهن الذي تشهده المنطقة.وأكد أن استهداف البنية التحتية للطاقة، ولاسيما حقل "بارس الجنوبي" الذي يمثل الامتداد الطبيعي لحقل الشمال القطري، يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط لأمن الطاقة العالمي، بل أيضا لشعوب المنطقة والبيئة فيها.وكانت وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن الحرس الثوري الإيراني بأنه أصدر تحذيرات بإخلاء عدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، ردا على استهداف منشآت في حقل بارس في إيران.ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، التي دخلت يومها الـ 20، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات إضافة إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها داعمة للعمل العسكري ضدها.