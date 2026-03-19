البنتاغون يطلب 200 مليار دولار للحرب والسعودية تحذر طهران

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 02:43
      
في اليوم الـ20 من المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران، قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إن الثقة بإيران تحطمت تماما بفعل سلوكها ضد دول الجوار، وأضاف أن بلاده ستتخذ كل الوسائل الممكنة لوقف "الاعتداءات الإيرانية".

جاءت تصريحات الوزير السعودي في سياق إدانات عدد من الدول الخليجية من بينها قطر والإمارات، للهجمات الإيرانية على مصادر الطاقة في المنطقة.


وفي السياق، طلب البنتاغون ميزانية تزيد على 200 مليار دولار للحرب على إيران، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، كاشفة أن تكلفة الحرب ارتفعت بسرعة متجاوزة 11 مليار دولار في الأسبوع الأول وحده.


في الأثناء، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة آخرين إثر سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في بلدة جلجولية وسط إسرائيل، وذلك تزامنا مع إعلان التلفزيون الإيراني إطلاق موجة صواريخ باتجاه "الأراضي المحتلة".
