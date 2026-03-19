كأس السعودية: الخلود يطيح بالاتحاد والهلال يتجاوز الأهلي ليضربا موعدًا في النهائي

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 06:47
      
بلغ نادي الخلود نهائي كأس السعودية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تفوق على الاتحاد حامل اللقب بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في مواجهة مثيرة أقيمت مساء الأربعاء.

وتقدم الاتحاد عبر موسى ديابي في الدقيقة 40، قبل أن يعدّل عبد العزيز العليوة النتيجة في الدقيقة 73. وخلال الأشواط الإضافية، أعاد ستيفن برجفاين التقدم للاتحاد، غير أن أدم بيري أدرك التعادل مجددًا قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الإضافي.


وفي ركلات الترجيح، أهدر حسام عوار الركلة الثانية للاتحاد، فيما كاد نوربرت غوميز أن يحسم التأهل للخلود لكنه سدد الركلة الخامسة في العارضة، قبل أن يهدر ديابي الركلة السادسة ليمنح بطاقة العبور للفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء.


وفي نصف النهائي الثاني، تأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل تيو هرنانديز هدف التقدم للهلال في الدقيقة 39، قبل أن يدرك إيفان توني التعادل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 81. وتألق الحارس المغربي ياسين بونو خلال ركلات الترجيح، حيث تصدى لمحاولتين حاسمتين ساهمتا في تأهل فريقه.

وبذلك يلتقي الهلال والخلود في المباراة النهائية لكأس السعودية في مواجهة مرتقبة لحسم اللقب.
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
