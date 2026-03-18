"فارس": استهداف مصفاة الغاز الطبيعي المسال بالبحرين وأنباء عن تضرر كبير بالجسر الرابط مع السعودية

أفادت وكالةالإيرانية، مساء الأربعاء، بأن هجوماً صاروخياً استهدف، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت منشأة تُعد من المصالح المرتبطة بالولايات المتحدة.وذكرت الوكالة أن المصفاة تقع قرب، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية في المنطقة.وفي سياق متصل، أعلنت شركةأنتعرضت لهجمات صاروخية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية جسيمة دون تسجيل وفيات، مؤكدة نشر فرق الطوارئ لاحتواء الحادث.من جهتها، أعلنتأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدميرمنذ بداية الهجمات، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد عن مواقع الأضرار.كما أعلنتاعتراض خمس طائرات مسيّرة حاولت الاقتراب من منشأة طاقة في المنطقة الشرقية، في حين أفادتبتدمير أربعة صواريخ باليستية وعشرين طائرة مسيّرة دون تسجيل خسائر.وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل في المنطقة، بعد ضربات استهدفت منشآت طاقة إيرانية، وسط تحذيرات متبادلة ومخاوف متزايدة من تأثير المواجهة على