"فارس": استهداف مصفاة الغاز الطبيعي المسال بالبحرين وأنباء عن تضرر كبير بالجسر الرابط مع السعودية

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، مساء الأربعاء، بأن هجوماً صاروخياً استهدف مصفاة الغاز الطبيعي المسال في البحرين، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت منشأة تُعد من المصالح المرتبطة بالولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن المصفاة تقع قرب الجسر الرابط بين البحرين والسعودية، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية في المنطقة.


وفي سياق متصل، أعلنت شركة «قطر للطاقة» أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية جسيمة دون تسجيل وفيات، مؤكدة نشر فرق الطوارئ لاحتواء الحادث.


من جهتها، أعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 132 صاروخاً و234 طائرة مسيّرة منذ بداية الهجمات، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد عن مواقع الأضرار.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض خمس طائرات مسيّرة حاولت الاقتراب من منشأة طاقة في المنطقة الشرقية، في حين أفادت وزارة الدفاع الكويتية بتدمير أربعة صواريخ باليستية وعشرين طائرة مسيّرة دون تسجيل خسائر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل في المنطقة، بعد ضربات استهدفت منشآت طاقة إيرانية، وسط تحذيرات متبادلة ومخاوف متزايدة من تأثير المواجهة على أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.
