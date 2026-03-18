بوتين يعزي المرشد الإيراني الجديد بوفاة علي لاريجاني

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على قناتها في "تلغرام" نص الرسالة التي جاء فيها: "فخامتكم، تقبلوا خالص تعازيّ بوفاة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني".ويُعد علي لاريجاني من أبرز الشخصيات السياسية في إيران، وشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لفترة طويلة، وكان له دور بارز في تنسيق السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد.وأفادت مصادر إيرانية بأن لاريجاني قُتل برفقة نجله مرتضى وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه في غارات إسرائيلية استهدفت منزل ابنته بمنطقة برديس شمال شرق طهران فجر أمس الثلاثاء، فيما أعلنت إيران رسميا ليل الأربعاء مقتله عن عمر ناهز 67 عاما.وينتمي لاريجاني إلى عائلة رجال دين بارزة وشغل مناصب عليا منها قيادة الحرس الثوري ورئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون ورئاسة البرلمان لـ12 عاما ورئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي. اعتبر أحد أبرز رجال النظام في عهد المرشد السابق علي خامنئي، حيث تولى ملفات حساسة شملت المفاوضات النووية وإدارة علاقات طهران الإقليمية وإخماد الاضطرابات الداخلية.