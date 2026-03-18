Babnet   Latest update 22:07 Tunis

واشنطن: روسيا والصين منافسان استراتيجيان رئيسيان لكن مستوى التهديد مختلف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bb0d5550a895.75193075_ljefhkiqgomnp.jpg>
Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 21:37
      
وصفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد روسيا والصين بالمنافسين الاستراتيجيين الرئيسيين للولايات المتحدة، خلال جلسات استماع في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.

وجاء تصريح غابارد ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي اعتبار موسكو وبكين "منافسين جيوسياسيين رئيسيين" لواشنطن، حيث أجابت بإيجاز: "نعم، هما منافسانا الاستراتيجيان الرئيسيان".

من جانبه، أعرب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف في الجلسات نفسها عن رأي مماثل، لكنه أشار إلى وجود اختلاف في مستوى التهديد.


وقال راتكليف: "أوافق على ذلك. لكنني لا أعتقد أنهما (روسيا والصين) متساويان من حيث التهديد الذي يشكلانه"، دون الخوض في التفاصيل حول طبيعة التباين بين التهديدين.

يأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترا متصاعدا على خلفية الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325727

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:52
12:34
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet18°
12° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
17°-9
17°-8
17°-9
18°-12
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/03)     1287,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/03)   28282 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>