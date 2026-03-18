واشنطن: روسيا والصين منافسان استراتيجيان رئيسيان لكن مستوى التهديد مختلف

وصفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد روسيا والصين بالمنافسين الاستراتيجيين الرئيسيين للولايات المتحدة، خلال جلسات استماع في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.وجاء تصريح غابارد ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي اعتبار موسكو وبكين "منافسين جيوسياسيين رئيسيين" لواشنطن، حيث أجابت بإيجاز: "نعم، هما منافسانا الاستراتيجيان الرئيسيان".من جانبه، أعرب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف في الجلسات نفسها عن رأي مماثل، لكنه أشار إلى وجود اختلاف في مستوى التهديد.وقال راتكليف: "أوافق على ذلك. لكنني لا أعتقد أنهما (روسيا والصين) متساويان من حيث التهديد الذي يشكلانه"، دون الخوض في التفاصيل حول طبيعة التباين بين التهديدين.يأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترا متصاعدا على خلفية الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط.