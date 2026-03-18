قطر تطلب من الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الأربعاء، أن الدوحة طلبت من الملحقين العسكري والأمني في سفارة إيران، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين،وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها سلّمت مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية تُصنّف المعنيين، وذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية إبراهيم يوسف فخرو مع السفير الإيراني لدى قطر علي صالح آبادي.وبيّنت الخارجية القطرية أن القرار يأتي على خلفية ما وصفته بـ، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل مخالفة لمبادئ القانون الدولي ولقواعد حسن الجوار.وأكدت الوزارة أن استمرار ما اعتبرته النهج العدائي سيُقابل باتخاذلضمان حماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها الوطنية، مشددة في الوقت ذاته على احتفاظ قطر بحقها في اتخاذ ما يلزم من تدابير وفق أحكام القانون الدولي.