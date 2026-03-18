قطر تطلب من الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الأربعاء، أن الدوحة طلبت من الملحقين العسكري والأمني في سفارة إيران، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، مغادرة أراضي الدولة في أجل أقصاه 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها سلّمت مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية تُصنّف المعنيين «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، وذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية إبراهيم يوسف فخرو مع السفير الإيراني لدى قطر علي صالح آبادي.


وبيّنت الخارجية القطرية أن القرار يأتي على خلفية ما وصفته بـ«الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الذي انتهك سيادة الدولة وأمنها»، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل مخالفة لمبادئ القانون الدولي ولقواعد حسن الجوار.


وأكدت الوزارة أن استمرار ما اعتبرته النهج العدائي سيُقابل باتخاذ إجراءات إضافية لضمان حماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها الوطنية، مشددة في الوقت ذاته على احتفاظ قطر بحقها في اتخاذ ما يلزم من تدابير وفق أحكام القانون الدولي.
