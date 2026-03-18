مديرة الاستخبارات الأميركية:حكومة إيران ضعفت ولم تسقط

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 17:01
      
قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، إن الحكومة الإيرانية لم تسقط لكنها تعرضت لضعف كبير نتيجة الهجمات التي استهدفت قدراتها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت، خلال جلسة استجواب مرتبطة بتقييم تطورات الحرب مع إيران، أن العمليات العسكرية الأخيرة أدت إلى تقويض جانب مهم من القدرات الإيرانية، مشيرة إلى أن طهران قد تسعى إلى إعادة بناء قوتها العسكرية، بما في ذلك تطوير الطائرات المسيّرة، في حال تمكنت من تجاوز المرحلة الحالية.


وأضافت أن إيران ووكلاءها لا يزالون يمتلكون القدرة على تنفيذ هجمات تستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط.


كما أكدت أن الضربات التي نُفذت خلال شهر جوان الماضي أسفرت عن تدمير البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.
