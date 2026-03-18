الإمارات والسعودية وقطر تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية الهلال

أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر أن يوم غد الخميس سيكون المتمّم لشهر رمضان، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال، على أن يكون يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.في الإمارات، عقدت لجنة تحري هلال شهر شوال لعام 1447 هـ اجتماعها مساء اليوم في العاصمة أبوظبي برئاسة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الدكتور عمر حبتور الدرعي. ويأتي ذلك في إطار اختصاصات المجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها وفق منهجية مؤسسية معتمدة.وفي السعودية، أعلن الديوان الملكي أن المحكمة العليا قررت اعتبار يوم الخميس المكمّل لشهر رمضان، بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.أما في قطر، فقد أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الخميس هو المتمّم لشهر رمضان، وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، وذلك عقب اجتماعها مساء اليوم بمقر الوزارة.