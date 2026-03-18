خام برنت يقفز بأكثر من 5% متجاوزًا 108 دولارات للبرميل

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد خام برنت بأكثر من 5% ليبلغ مستوى 108.60 دولارات للبرميل.في المقابل، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% ليصل إلى 98.01 دولارًا للبرميل.وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، مع ترقب المتعاملين لتطورات الإمدادات النفطية والعوامل الجيوسياسية المؤثرة على مسار الأسعار.