خام برنت يقفز بأكثر من 5% متجاوزًا 108 دولارات للبرميل
وكالات - سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد خام برنت بأكثر من 5% ليبلغ مستوى 108.60 دولارات للبرميل.
في المقابل، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% ليصل إلى 98.01 دولارًا للبرميل.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، مع ترقب المتعاملين لتطورات الإمدادات النفطية والعوامل الجيوسياسية المؤثرة على مسار الأسعار.
