Babnet   Latest update 14:52 Tunis

.. إسرائيل تقصف منشأة الغاز الكبرى في إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69baa265076988.75578664_nlifghmpjqoke.jpg>
عضوات من الهلال الأحمر الإيراني يقفن وأعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف على مصفاة شهران النفطية شمال غربي طهران في 8 مارس الجاري
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 14:01 قراءة: 1 د, 26 ث
      
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا على منشأة غاز كبرى في مدينة بوشهر جنوب إيران، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد نوعي يستهدف قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن العملية نُفّذت بتنسيق مسبق مع الولايات المتحدة، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إيرانية عن وقوع انفجارات عنيفة في مصفاة عسلوية الاستراتيجية، مع تسجيل إصابات مباشرة في خزانات ومنشآت معالجة الغاز.


كما أشار موقع “أكسيوس” إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ غارات استهدفت منشأة لمعالجة الغاز في المنطقة، بهدف تقليص القدرة الإنتاجية في أحد أبرز مراكز الطاقة في الشرق الأوسط.


في المقابل، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن التقديرات العسكرية تشير إلى احتمال حدوث أضرار واسعة في إمدادات الطاقة، ليس داخل إيران فقط بل على مستوى المنطقة، مؤكدة أن التنسيق مع الإدارة الأمريكية شكّل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ الهجوم.

توسيع نطاق الأهداف

يأتي استهداف منشآت الغاز ضمن سلسلة عمليات سابقة طالت بنى تحتية للطاقة، من بينها ضربات على خزانات وقود في طهران، إضافة إلى استهداف مخازن وقود الطائرات في مطار مهر آباد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

مخاوف صحية وبيئية

مع تصاعد الهجمات، برزت تحذيرات من تداعيات بيئية وصحية، إذ نُقل عن منظمة الصحة العالمية تنبيهها إلى ظاهرة “المطر الأسود” وتسرّب مركبات سامة في الأجواء الإيرانية عقب ضرب منشآت النفط، ما قد يؤدي إلى مشكلات تنفسية حادة.

تحذيرات في الأمم المتحدة

في السياق ذاته، حذّر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني من أن استهداف مستودعات الوقود في طهران ومدن أخرى أدى إلى انبعاث ملوثات سامة تشكّل خطرًا صحيًا كبيرًا على المدنيين، خصوصًا الأطفال.

ويرى مراقبون أن انتقال العمليات إلى استهداف حقول الغاز الكبرى يعكس مسعى لفرض ضغط اقتصادي وبيئي مزدوج على طهران، وسط ترقب لتداعيات محتملة على أسواق الطاقة في الشرق الأوسط.

المصدر: الجزيرة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325688

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:52
12:34
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-10
17°-8
18°-10
16°-13
  • Avoirs en devises 24780,4
  • (17/03)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38258 DT
  • (17/03)
  • 1 $ = 2,95292 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/03)     1287,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/03)   28282 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>