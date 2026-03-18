الاتحاد السنغالي يطعن في قرار سحب لقب «الكان» ويصفه بالجائر
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عزمه الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (التاس) في قرار الاتحاد الإفريقي بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية من منتخب السنغال ومنحه للمغرب، معتبراً أن القرار «جائر وغير مسبوق ويمس من مصداقية كرة القدم الإفريقية».
وأوضح الاتحاد، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أنه سيباشر في أقرب الآجال الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار أمام المحكمة الرياضية بمدينة لوزان السويسرية.
من جهته، عبّر قائد منتخب «أسود التيرانغا» ساديو ماني عن خيبة أمله، مؤكداً أن ما حدث «تجاوز كل الحدود»، مضيفاً أن القرار لا يعكس صورة كرة القدم أو القارة الإفريقية التي يطمح إليها اللاعبون والجماهير.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن أن مجلس الاستئناف قرر اعتبار منتخب السنغال منسحباً من المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025، مع احتساب النتيجة لصالح المغرب بثلاثة أهداف دون رد، تطبيقاً للمادة 84 من لائحة المسابقة.
وجاء القرار بعد مغادرة لاعبي السنغال أرضية الميدان لفترة قاربت 14 دقيقة عقب احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى في الأصل بفوز المغرب بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية.
وأوضح الاتحاد، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أنه سيباشر في أقرب الآجال الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار أمام المحكمة الرياضية بمدينة لوزان السويسرية.
من جهته، عبّر قائد منتخب «أسود التيرانغا» ساديو ماني عن خيبة أمله، مؤكداً أن ما حدث «تجاوز كل الحدود»، مضيفاً أن القرار لا يعكس صورة كرة القدم أو القارة الإفريقية التي يطمح إليها اللاعبون والجماهير.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن أن مجلس الاستئناف قرر اعتبار منتخب السنغال منسحباً من المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025، مع احتساب النتيجة لصالح المغرب بثلاثة أهداف دون رد، تطبيقاً للمادة 84 من لائحة المسابقة.
وجاء القرار بعد مغادرة لاعبي السنغال أرضية الميدان لفترة قاربت 14 دقيقة عقب احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى في الأصل بفوز المغرب بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية.
