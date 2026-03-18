ثورة في علاج السرطان: بكتيريا نافعة مُهندسة وراثيًا تستهدف الأورام**

هندسة بكتيرية لإنتاج دواء مضاد للسرطان



نتائج واعدة في التجارب الحيوانية



تحديات قبل التطبيق على البشر



آفاق مستقبلية لعلاج موجّه وأكثر دقة



في تطور علمي واعد، كشفت دراسة حديثة أنيمكن هندستها وراثيًا لإنتاج عوامل مضادة للسرطان، ما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج الأورام بأسلوب موجّه وأكثر دقة.ويُشخَّص، غير أن العلاجات الحالية ما تزال محدودة الفعالية بسبب تعقيد طبيعة المرض. وفي هذا السياق برزت فكرة مبتكرة تقوم علىلتكون حليفًا في مواجهة الأورام.اعتمد باحثون من، بقيادة العالم تيانيو جيانغ، على سلالة نافعة من بكتيريا الإشريكية القولونية تُعرف باسملتطوير مقاربة علاجية جديدة.ووفق الدراسة المنشورة في مجلة، استخدم الفريق تقنيات الهندسة الوراثية لجعل هذه البكتيريا قادرة على إنتاج مركّب، وهو دواء معتمد لمكافحة بعض أنواع السرطان.أظهرت التجارب علىأن البكتيريا المعدلة تمكنت من الاستقرار داخل الأورام وإفراز الدواء مباشرة في موقعها.وتشير هذه النتائج إلى أن البكتيريا يمكن أن تعمليستهدف الورم بدقة ويطلق العلاج داخله، ما يحد من التأثيرات السلبية على الخلايا السليمة.ويؤكد الباحثون أن هذه الآلية تمثل* استعمار البكتيريا للورم من جهة* وتأثير الدواء المضاد للخلايا السرطانية من جهة أخرىرغم النتائج المبشّرة، ما يزال الطريق طويلًا قبل اعتماد هذا النهج سريريًا. فقد أُجريت الدراسة حتى الآن على الحيوانات فقط، ويستلزم الانتقال إلى التجارب البشريةوتطوير وسائل للتحكم في البكتيريا والتخلص منها بعد انتهاء العلاج.تواجه علاجات السرطان التقليدية تحديًا يتمثل في. ويقدّم هذا الاكتشاف حلًا مبتكرًا عبر استخدام البكتيريا كـ«وسيلة نقل بيولوجية» توصل العلاج مباشرة إلى هدفه.ويؤكد الباحثون أن هذه الدراسة تمهّد الطريق لتطويرقادرة على إنتاج الأدوية داخل الجسم وتوجيهها بدقة إلى الأورام، ما قد يشكل خطوة مهمة في مستقبل علاج السرطان.