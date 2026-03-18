Babnet   Latest update 13:11 Tunis

الرياض.. اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ba8e9d99ab47.91138384_kqgenpijmfhlo.jpg>
Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 12:36
      
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها ستستضيف في الرياض مساء اليوم الأربعاء اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية لبحث أزمة إيران والوضع في المنطقة.

ويهدف الاجتماع إلى المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها. ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات إقليمية ودولية متسارعة لاحتواء تداعيات التصعيد المستمر منذ اندلاع الحرب في 28 فيفري الماضي، حيث تواصل إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من دول المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325682

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:52
12:34
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
17°-9
16°-9
17°-10
17°-12
  • Avoirs en devises 24780,4
  • (17/03)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38258 DT
  • (17/03)
  • 1 $ = 2,95292 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/03)     1287,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/03)   28282 MDT
Indicateurs monétaires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>