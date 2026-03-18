الرياض.. اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها ستستضيف في الرياض مساء اليوم الأربعاء اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية لبحث أزمة إيران والوضع في المنطقة.
ويهدف الاجتماع إلى المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها. ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات إقليمية ودولية متسارعة لاحتواء تداعيات التصعيد المستمر منذ اندلاع الحرب في 28 فيفري الماضي، حيث تواصل إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من دول المنطقة.
تستضيف المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض مساء اليوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026م، اجتماعاً وزارياً تشاورياً لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها. pic.twitter.com/oZ782Q5ODL— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 18, 2026
ويهدف الاجتماع إلى المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها. ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات إقليمية ودولية متسارعة لاحتواء تداعيات التصعيد المستمر منذ اندلاع الحرب في 28 فيفري الماضي، حيث تواصل إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من دول المنطقة.
