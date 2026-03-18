إسرائيل تعلن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب وتحذر من تصعيد وشيك

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب في طهران خلال الليلة الماضية، في ظل تصعيد متواصل للتوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران.وجاءت تصريحات كاتس خلال اجتماع لتقييم الوضع الأمني عقد داخل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، بحضور قيادات عسكرية واستخباراتية، حيث حذر من أنوقال الوزير الإسرائيلي إن خطيب كان مسؤولًا عن ما وصفه بـ"منظومة القمع الداخلي" في إيران، إضافة إلى دوره في التهديدات الخارجية، مشددًا على أنوأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الجيش تفويضًا بملاحقة واستهداف المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى، سواء في المجال الاستخباراتي أو العسكري، دون الحاجة إلى موافقات إضافية.وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد العمليات العسكرية والضربات المتبادلة في المنطقة، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهة خلال الفترة المقبلة.