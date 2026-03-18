مقتل إعلامي في قناة «المنار» وزوجته في غارة استهدفت شقة سكنية ببيروت

قُتل الإعلامي في قناةمحمد شري وزوجته، صباح الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقةوسط العاصمة اللبنانية، وفق ما أعلنت القناة في بيان رسمي.ونعت القناة مدير البرامج السياسية فيها، مشيرة إلى أنه شغل هذا المنصب لنحو عشر سنوات وكان عضوًا في مجلس إدارتها، إضافة إلى حضوره الإعلامي كمقدم برامج سياسية ومحاور.وأفاد البيان بأن الغارة أسفرت أيضًا عن، بينهم أطفال ونساء، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد عسكري تشهده المنطقة، مع تسجيل ضربات جوية متبادلة وتزايد التوترات الأمنية في لبنان ومحيطه.