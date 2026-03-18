البنتاغون يعتزم تطوير مسيّرات «لوكاس» على غرار الطائرات الإيرانية «شاهد»
أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للبحث والتطوير إيميل مايكل أن وزارة الدفاع تعتزم إنتاج طائرات مسيّرة من طراز «لوكاس»، مستوحاة من الطائرات الإيرانية الانتحارية «شاهد»، في إطار تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية وتطوير منظومات التسليح منخفضة الكلفة.
وأوضح مايكل، في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ»، أن الهدف من المشروع يتمثل في بناء قدرة إنتاجية واسعة داخل الولايات المتحدة، مع ضمان إمكانية التوسّع السريع في التصنيع عند الحاجة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المسيّرات أثبت فعاليته في العمليات العسكرية الحديثة.
ويجري تطوير الطراز الجديد من قبل شركة «سبيكتر ووركس» الأمريكية، ويندرج ضمن فئة الذخائر الجوّالة أحادية الاستخدام، حيث تُقدّر تكلفة الوحدة الواحدة بنحو 55 ألف دولار، مع مدى تشغيلي يتجاوز 400 ميل بحري، ما يجعله خيارًا أقل كلفة مقارنة بالصواريخ الجوّالة التقليدية.
وبحسب المعطيات المتداولة، تم نشر وحدات عسكرية أمريكية مزوّدة بهذه المسيّرات في منطقة الشرق الأوسط قبيل انطلاق العمليات العسكرية الأخيرة، في مؤشر على جاهزية هذا الطراز للاستخدام الميداني ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية.
