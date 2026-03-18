غوارديولا: السيتي بحاجة إلى الوقت بعد الخروج الأوروبي وأتمنى امتلاك «شهية» ريال مدريد
علّق مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة أمام ريال مدريد، مؤكّدًا أن التشكيلة الحالية تحتاج إلى الوقت لاستعادة مستوياتها وإنجازاتها السابقة.
وقال غوارديولا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، إن اللعب بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر صعّب مهمة فريقه، معتبرًا أن مواجهة فريق بحجم ريال مدريد في ظروف مماثلة كانت معقّدة للغاية.
وأشار إلى أن فريقه قدّم بداية جيدة في المباراة قبل الطرد، مضيفًا أن هذه التجربة تمثل فرصة للتعلّم، ومشدّدًا على أن السيتي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين وأن المستقبل ما زال واعدًا.
كما أثنى المدرب الإسباني على أداء حارس ريال مدريد، معتبرًا أن تدخّلاته في الدقائق الأولى ساهمت في تغيير نسق اللقاء، قبل أن تتعقّد المباراة بعد النقص العددي في صفوف الفريق الإنجليزي.
وختم غوارديولا حديثه بالتأكيد على صعوبة المنافسة في دوري الأبطال، مهنئًا ريال مدريد على تأهله، ومشيرًا إلى أن مسيرة أي مدرب تتضمن نجاحات وإخفاقات، معربًا عن أمله في العودة بقوة في المواسم المقبلة.
ويُذكر أن غوارديولا قاد مانشستر سيتي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 2023، غير أن الفريق لم ينجح في تكرار الإنجاز خلال المواسم التالية.
بيب :"لدينا فريق استثنائي، ومجموعة لاعبين استثنائية. المستقبل مشرق ".— Insider City (@InsiderCity_Ar) March 17, 2026
بيب :"مجرد شعور بما سيحدث لو كان الفريق يلعب بعشرة لاعبين ضد أحد عشر. هذا هو الشعور... لقد بذلنا كل ما في وسعنا ".— Insider City (@InsiderCity_Ar) March 17, 2026
مانشستر سيتي يخرج من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام ريال مدريد في مباراتي الذهاب والإياب للمرة الرابعة في خمسة مواسم ❌ pic.twitter.com/UUyMUIdcWO— Insider City (@InsiderCity_Ar) March 17, 2026
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325671