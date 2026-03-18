قتيلان بهجوم صاروخي إيراني على تل أبيب وغارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

دخلت المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران يومها الـ19 بخسائر بشرية في إسرائيل، بعد مقتل شخصين وإصابة آخرين بهجمات صاروخية على "رامات غان" جنوبي تل أبيب، وفق ما أعلنه الإسعاف الإسرائيلي.من جهته، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قاعدة حيفا البحرية بصواريخ نوعية، وكذلك استهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدات حدودية.كما دوّت صفارات الإنذار في عدد من العواصم الخليجية تحذيرا من هجمات معادية.واغتالت إسرائيل -مساء أمس- أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.وأعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي بدء ما وصفه بـ"وتيرة سريعة لضربات ساحقة ومؤثرة في المنطقة ضد العدو الأمريكي الصهيوني".