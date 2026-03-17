الجيش الإسرائيلي يعلن قتله قائد قوات الباسيج رضا سليماني أمس في طهران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b91da66c8444.59042043_ofhnlgjmkpqie.jpg>

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على غلام رضا سليماني قائد منظمة الباسيج خلال السنوات الست الأخيرة، خلال ضربة دقيقة على العاصمة الإيرانية طهران أمس.

