الإمارات تتيح عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تسهيل عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين في الدولة عبر المنافذ الجوية والبرية، بعد تعذّر عودتهم بسبب اضطرابات حركة الطيران في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل تداعيات التصعيد العسكري الذي يشهده الشرق الأوسط، والذي أدى إلى إغلاق جزئي لعدد من المجالات الجوية وتعطل حركة الملاحة، ما تسبب في بقاء آلاف المسافرين عالقين في مطارات عدة.


وأكدت الجهات المعنية مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين عودة بقية المقيمين في أقرب الآجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتيسير تنقلهم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
