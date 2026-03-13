Orange Tunisie lance “Orange Satellite”, une solution d’Internet par satellite couvrant tout le territoire

Communiqué de Presse -

Orange Tunisie a annoncé le lancement de, une nouvelle solution d’accès à Internet par satellite permettant d’atteindre des débits pouvant aller jusqu’à, destinée en priorité aux zones isolées où les infrastructures terrestres sont limitées ou inexistantes.L’opérateur devient ainsi leà proposer ce type de service, visant à garantir une connectivité fiable et performante sur l’ensemble du territoire national.Cette offre repose sur la, caractérisée par une capacité très élevée. Elle permet d’améliorer sensiblement la bande passante disponible, la stabilité du signal et les performances globales, y compris dans les régions les plus reculées.Orange Tunisie proposeadaptées aux besoins d’accès à Internet, notamment pour les entreprises et les professionnels implantés dans des zones éloignées, pour lesquels une connexion stable constitue un facteur déterminant de développement.À travers le lancement d’Orange Satellite, l’opérateur affirme poursuivre sa stratégie axée sur, tout en renforçant ses efforts pour réduire la fracture digitale et étendre l’accès à l’Internet haut débit à l’échelle nationale.