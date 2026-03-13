Orange Tunisie lance “Orange Satellite”, une solution d’Internet par satellite couvrant tout le territoire
Communiqué de Presse - Orange Tunisie a annoncé le lancement de « Orange Satellite », une nouvelle solution d’accès à Internet par satellite permettant d’atteindre des débits pouvant aller jusqu’à 100 Mbps, destinée en priorité aux zones isolées où les infrastructures terrestres sont limitées ou inexistantes.
L’opérateur devient ainsi le premier en Tunisie à proposer ce type de service, visant à garantir une connectivité fiable et performante sur l’ensemble du territoire national.
Cette offre repose sur la dernière génération de technologie satellitaire développée par Eutelsat, caractérisée par une capacité très élevée. Elle permet d’améliorer sensiblement la bande passante disponible, la stabilité du signal et les performances globales, y compris dans les régions les plus reculées.
Orange Tunisie propose deux formules commerciales adaptées aux besoins d’accès à Internet, notamment pour les entreprises et les professionnels implantés dans des zones éloignées, pour lesquels une connexion stable constitue un facteur déterminant de développement.
À travers le lancement d’Orange Satellite, l’opérateur affirme poursuivre sa stratégie axée sur l’innovation technologique et l’inclusion numérique, tout en renforçant ses efforts pour réduire la fracture digitale et étendre l’accès à l’Internet haut débit à l’échelle nationale.
