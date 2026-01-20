وزير الرياضة المصري يشيد بتنظيم المغرب لكأس إفريقيا ويرفض تشويه صورة الجماهير العربية

وذكر المركز الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه خلال الاتصال جرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والمغرب، والتي تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالان الرياضي والشبابي، مشددين على أن المنافسة الرياضية يجب أن تظل في إطارها الحضاري القائم على الاحترام المتبادل والروح الرياضية.وأضاف ذات المصدر: "يأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك وحرص الجانبين على تهدئة الأجواء الرياضية بين الجماهير، والتأكيد على أن الرياضة تمثل جسرا للتقارب بين الشعوب وليست سببا للخلاف وأن الرياضة قوة ناعمة فاعلة في توطيد العلاقات بين الشعوب ودعم مسارات التقارب والتعاون بين الدول الشقيقة".وأشار أشرف صبحي إلى نجاح المغرب في استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 مؤكدا رفض أي مظاهر تعصب أو إساءة من شأنها التأثير سلبا على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، أو تشويه صورة الجماهير العربية.من جانبه، ثمن الوزير المغربي محمد سعد برادة هذا التواصل، مؤكدا تقدير المغرب للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بمصر، وحرص بلاده على دعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز الأخوة العربية ونشر القيم الإيجابية بين الشباب.المصدر: وكالات