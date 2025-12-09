Babnet   Latest update 17:14 Tunis

إسرائيل تعقد اجتماعات طارئة وتهدد بخطوات رسمية ضد دمشق بعد هتافات الجيش السوري المؤيدة لغزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69383dbc62c753.46275358_jmhfklpegnoqi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 16:17
      
عقدت المنظومة الأمنية الإسرائيلية سلسلة اجتماعات مكثفة على مستوى رفيع عقب انتشار مقاطع مصورة تظهر عناصر من الجيش السوري يرددون هتافات داعمة لغزة ويصفون إسرائيل بالعدو.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب تعتزم اتخاذ خطوات رسمية تجاه النظام السوري، تشمل توجيه رسائل "شديدة اللهجة" والمطالبة بتوضيح الموقف وإدانة الشعارات التي ظهرت في العروض العسكرية أمس الإثنين في دمشق.




وجاءت هذه التطورات بعد تداول مقاطع فيديو يظهر فيها جنود سوريون وهم يهتفون: "يا غزة نحن معك للموت.. غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار.. طالع لك يا عدوي طالع.. الله أكبر"، وذلك خلال العروض العسكرية التي نظمتها وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد.


وكشف مسؤول أمني إسرائيلي لم يكشف عن هويته عن نظرة تشككية عميقة تجاه النظام السوري الجديد، قائلا: "نتعامل مع النظام السوري وفق مقاربة: التشكيك ثم التشكيك بهم. ننظر إليهم بكثير من الريبة، وطبيعة هذا النظام بنظرنا جهادية متطرفة".


وأضاف المسؤول أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع التسجيلات وتداعياتها عن كثب، معتبرا أن ظهور مثل هذه الهتافات في مناسبات رسمية "قد يشير إلى تغير في رسائل النظام أو محاولة لاستثمار الأوضاع الإقليمية".

يذكر أن العروض العسكرية السورية شهدت مشاركة واسعة من قوات الجيش السوري، في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى للتغيير السياسي في البلاد.


