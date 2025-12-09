Babnet   Latest update 08:05 Tunis

الثلاثاء.. مصير مصر وديربي خليجي يحسمان الجولة الأخيرة من كأس العرب 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69368c7ce29928.78785980_gmnhqepljoikf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 07:12 قراءة: 1 د, 26 ث
      
يترقب عشّاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، حيث تُستكمل مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة لتحديد المراكز الأخيرة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي.

مباريات اليوم – المجموعة الثالثة


تُقام مباراتان حاسمتان في التوقيت نفسه:


مصر × الأردن

* 15:30 تونس
* 16:30 مصر
* 17:30 الأردن
الملعب: البيت

الإمارات × الكويت

* 15:30 تونس
* 17:30 الكويت
* 18:30 الإمارات
الملعب: 974

مباريات المساء – المجموعة الرابعة

الجزائر × العراق

* 18:00 تونس
* 18:00 الجزائر
* 20:00 العراق
الملعب: استاد خليفة الدولي

البحرين × السودان

* 20:00 البحرين
* 19:00 السودان

الملعب: استاد المدينة التعليمية

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

يمكن متابعة مباريات كأس العرب على مجموعة من القنوات الرياضية العربية:

* beIN SPORTS
* قنوات الكأس
* أبو ظبي الرياضية
* دبي الرياضية
* الكويت الرياضية
* الشارقة الرياضية

حسابات التأهّل – المجموعة الثالثة

مصر – 2 نقطة

* الفوز على الأردن = تأهّل مباشر (5 نقاط).
* التعادل = التأهّل مشروط بتعادل الإمارات والكويت (3 نقاط).

الأردن – 6 نقاط

* ضَمِنَ صدارة المجموعة رسميًا.

الإمارات – 1 نقطة

الكويت – 1 نقطة

* الفوز = فرصة كبيرة للتأهّل بشرط تعثّر مصر.
* التعادل = دخول في سيناريوهات معقدة حسب نتيجة مصر × الأردن وفارق الأهداف واللعب النظيف.

حسابات التأهّل – المجموعة الرابعة

العراق – 6 نقاط

* تأهّل رسميًا إلى ربع النهائي.

الجزائر – 4 نقاط

* التعادل يكفي للتأهّل (5 نقاط).

السودان – 1 نقطة

* يحتاج إلى الفوز على البحرين + خسارة الجزائر، ثم الدخول في معايير التأهّل (فارق الأهداف، اللعب النظيف…).

البحرين – 0 نقطة

* خارج المنافسة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319935


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
21°-13
20°-13
20°-13
18°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :