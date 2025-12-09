الثلاثاء.. مصير مصر وديربي خليجي يحسمان الجولة الأخيرة من كأس العرب 2025
يترقب عشّاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، حيث تُستكمل مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة لتحديد المراكز الأخيرة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي.
مباريات اليوم – المجموعة الثالثة
تُقام مباراتان حاسمتان في التوقيت نفسه:
مصر × الأردن* 15:30 تونس
* 16:30 مصر
* 17:30 الأردن
الملعب: البيت
الإمارات × الكويت* 15:30 تونس
* 17:30 الكويت
* 18:30 الإمارات
الملعب: 974
مباريات المساء – المجموعة الرابعة
الجزائر × العراق* 18:00 تونس
* 18:00 الجزائر
* 20:00 العراق
الملعب: استاد خليفة الدولي
البحرين × السودان* 20:00 البحرين
* 19:00 السودان
الملعب: استاد المدينة التعليمية
القنوات الناقلة لمباريات اليوميمكن متابعة مباريات كأس العرب على مجموعة من القنوات الرياضية العربية:
* beIN SPORTS
* قنوات الكأس
* أبو ظبي الرياضية
* دبي الرياضية
* الكويت الرياضية
* الشارقة الرياضية
حسابات التأهّل – المجموعة الثالثة
مصر – 2 نقطة* الفوز على الأردن = تأهّل مباشر (5 نقاط).
* التعادل = التأهّل مشروط بتعادل الإمارات والكويت (3 نقاط).
الأردن – 6 نقاط* ضَمِنَ صدارة المجموعة رسميًا.
الإمارات – 1 نقطة
الكويت – 1 نقطة* الفوز = فرصة كبيرة للتأهّل بشرط تعثّر مصر.
* التعادل = دخول في سيناريوهات معقدة حسب نتيجة مصر × الأردن وفارق الأهداف واللعب النظيف.
