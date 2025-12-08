Babnet   Latest update 23:18 Tunis

المغرب يهزم السعودية ويرافقها إلى دور الثمانية بكأس العرب… والحمدان يهدر ركلة جزاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6937b6ed0eefe5.87968447_oklqpghenfijm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 20:40 قراءة: 0 د, 30 ث
      
حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره السعودي في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لكأس العرب 2025، ليضمن مرافقته إلى الدور ربع النهائي بعد أن حسم "الأخضر" التأهل مبكرًا في الجولة الماضية.

وسجّل المنتخب المغربي هدف الفوز خلال الشوط الثاني، ليؤكد أحقيته بالعبور بعد أداء منضبط وحاسم أمام بطل المجموعة.



وفي أبرز لقطات المباراة، أضاع اللاعب عبدالله الحمدان ركلة جزاء كانت ستمنح المنتخب السعودي فرصة تعديل النتيجة، لكن الحارس المغربي تصدى لها ببراعة.

وبهذه النتيجة:

* يرفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط ويتأهل في المركز الثاني خلف السعودية.
* يحافظ المنتخب السعودي على صدارته للمجموعة بـ 6 نقاط رغم الخسارة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319931


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
11° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
21°-13
20°-13
20°-13
18°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :