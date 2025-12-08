المغرب يهزم السعودية ويرافقها إلى دور الثمانية بكأس العرب… والحمدان يهدر ركلة جزاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6937b6ed0eefe5.87968447_oklqpghenfijm.jpg width=100 align=left border=0>

حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره السعودي في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لكأس العرب 2025، ليضمن مرافقته إلى الدور ربع النهائي بعد أن حسم "الأخضر" التأهل مبكرًا في الجولة الماضية.



وسجّل المنتخب المغربي هدف الفوز خلال الشوط الثاني، ليؤكد أحقيته بالعبور بعد أداء منضبط وحاسم أمام بطل المجموعة.









وفي أبرز لقطات المباراة، أضاع اللاعب عبدالله الحمدان ركلة جزاء كانت ستمنح المنتخب السعودي فرصة تعديل النتيجة، لكن الحارس المغربي تصدى لها ببراعة.



وبهذه النتيجة:



* يرفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط ويتأهل في المركز الثاني خلف السعودية.

* يحافظ المنتخب السعودي على صدارته للمجموعة بـ 6 نقاط رغم الخسارة.

