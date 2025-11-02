Babnet   Latest update 18:10 Tunis

طهران بدأت ببناء محطة للطاقة النووية شمالي البلاد - نائب الرئيس الإيراني

<img src=http://www.babnet.net/images/3/iranflag.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 17:17 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تاس - أعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن طهران أطلقت مشروعاً لبناء محطة طاقة نووية أخرى في محافظة غولستان شمالي البلاد.

وقال إسلامي، وفقاً لما نقله المكتب الصحفي لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية: "بجهود كبيرة، تمكنا من البدء بمشروع لبناء محطة للطاقة النووية على ساحل محافظة غولستان ...".



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317752


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 02 نوفمبر 2025 | 11 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-18
24°-16
24°-14
26°-16
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    