طهران بدأت ببناء محطة للطاقة النووية شمالي البلاد - نائب الرئيس الإيراني

تاس - أعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن طهران أطلقت مشروعاً لبناء محطة طاقة نووية أخرى في محافظة غولستان شمالي البلاد.



وقال إسلامي، وفقاً لما نقله المكتب الصحفي لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية: "بجهود كبيرة، تمكنا من البدء بمشروع لبناء محطة للطاقة النووية على ساحل محافظة غولستان ...".





