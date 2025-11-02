كشفت التحقيقات عن تعرّض شركة بلاك روك (BlackRock) لعملية احتيال مالي ضخمة تُقدّر بحوالي 500 مليون دولار، في واحدة من أكبر القضايا التي عرفها قطاع القروض الخاصة في السنوات الأخيرة.

وبحسب خبراء ماليين، فإن العملية وُصفت بأنها "مذهلة في أسلوبها" و"بديعة في تنفيذها"، إذ استُخدمت فيها فواتير وحسابات وهمية للحصول على قروض من الذراع الائتمانية لبلاك روك.

وقد أظهرت التحقيقات أن Bankim Brahmbhatt، رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي، كان العقل المدبّر لهذه العملية المعقدة، مستغلًا ثغرات في النظام المالي، قبل أن يختفي عن الأنظار. وتعمل بلاك روك حاليًا على استرداد الأموال عبر القنوات القانونية، وسط تحذيرات من الخبراء حول مخاطر الاعتماد المفرط على الوثائق المقدّمة من العملاء دون تدقيق معمّق.



من مهندس اتصالات إلى رجل أعمال عالمي



تفاصيل الاحتيال المزعوم



اكتشاف الاحتيال والتحقيقات



الإجراءات القانونية والإفلاس



الوضع الحالي ومكان الإقامة



يُعدّمؤسسًا ورئيسًا تنفيذيًا لمجموعة، وهي مجموعة أمريكية متخصصة في. تضم المجموعة شركات مثل، التي تقدم حلولًا رقمية واتصالات مالية في عدة مناطق، خاصةبدأت مسيرة برهمبهات عامبتأسيس وحدة لتصنيع الهواتف ذات الأزرار، قبل أن يتوسع تدريجيًا نحو مشاريع. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، قدّم نفسه كـ"مهندس اتصالات تحول إلى رائد أعمال عالمي"، ووسع أنشطته ليصبح فاعلًا في قطاع الاتصالات والتمويل الرقمي عبر قارات متعددة.وفقًا لتقاريرووسائل إعلام أمريكية أخرى، يُتهم برهمبهات بتدبير، استهدفت ذراع الاستثمار بالائتمان الخاص التابع لبلاك روك () وعددًا من المقرضين الأمريكيين.وقد تمثلت الخطة فيللحصول على قروض ضخمة، حيث قدّمت شركاته، وأنشأتبينما كانت الأموال تُحوّل إلىبدأت شركة HPS بتقديم القروض لشركاته في، وارتفع حجم التمويل تدريجيًا ليصل إلى نحو، بمشاركة بنك، الذي موّل نحو نصف المبلغ الممنوح لشركةوالشركات التابعة لها.في، لاحظ موظف في HPS أن بعض عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء، والتي كانت تُستخدم للتحقق من الفواتير،تُحاكي شركات اتصالات حقيقية.وعندما استفسر مسؤولو HPS من برهمبهات، حاول التقليل من أهمية الأمر وادّعى أن "الأمر ليس مثيرًا للقلق"، قبل أن يتوقف لاحقًا عن الرد على المكالمات.بعد ذلك، استعانت HPS بمكتب المحاماة الأمريكيوشركة التدقيقلإجراء تحقيق شامل، كشف أنومن الأمثلة اللافتة، أكدت شركة الاتصالات البلجيكيةأنها لم تكن طرفًا في أي من الفواتير التي استخدمتها شركات برهمبهات، معتبرة الأمرفي، رفع المقرضون دعوى قضائية ضد برهمبهات وشركاته، متهمين إياه بـوسجّل بنكخسائر محتملة بنحونتيجة القروض المرتبطة بالقضية، دون الإفصاح رسميًا عن هوية المقترض.كما تقدمت شركات برهمبهات، ومنها، بطلبمن القانون الأمريكي، بإجمالي، في حين قدّم برهمبهات، ما يعكس حجم الانهيار المالي الذي ضرب مجموعته.تفيد التقارير أن برهمبهات، بعدما أغلقت مكاتبه في، حيث أكد الجيران والمستأجرون المجاورون أنهم لم يروا أي نشاط في المبنى منذ أسابيع.وعند زيارة مقر إقامته، وُجدتمثلمتوقفة أمام المنزل، إلى جانب، في مشهد يعكس استمرار امتلاكه لأصول مادية رغم انهياره المالي.