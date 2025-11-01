منظمة الصحة العالمية: وفيات الكوليرا خلال 9 أشهر من عام 2025 تتجاوز وفيات عام 2024 بأكمله

تاس - سُجِّلت ما لا يقل عن 518,328 حالة إصابة بالكوليرا، منها أكثر من 81 ألف حالة في اليمن، وأكثر من 77 ألف حالة في جنوب السودان، بما في ذلك 6,508 حالات وفاة، في جميع أنحاء العالم في الفترة من 1 جانفي إلى 28 سبتمبر 2025.



ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد تجاوز عدد الوفيات في الفترة المذكورة أعلاه إجمالي عدد الوفيات في عام 2024 بأكمله، والذي بلغ 6,028 شخصاً.



قالت المنظمة في بيانها "في الفترة من 1 جانفي إلى 28 سبتمبر 2025، سُجِّل نحو 518,328 حالة كوليرا و6,508 حالات وفاة في 32 دولة موزعة على خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية"، مؤكدة أن عدد الوفيات حتى 28 سبتمبر "تجاوز العدد عام 2024"، عندما توفي 6028 شخصاً، وهو بدوره "أعلى بنسبة 50% من عام 2023".ووفقاً للمنظمة، خلال 9 أشهر من عام 2025، سُجِّلت أكثر من 133 ألف حالة كوليرا في أفغانستان، وأكثر من 81 ألف حالة في اليمن، وأكثر من 77 ألف حالة في جنوب السودان، وأكثر من 69 ألف حالة في السودان، وأكثر من 56 ألف حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكثر من 29 ألف حالة في أنغولا، وأكثر من 14 ألف حالة في باكستان، خلال هذه الفترة، سُجِّلت 1713 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي السودان تُوفي 1653 شخصاً بسبب الكوليرا، و1249 شخصاً في جنوب السودان، و809 أشخاص في أنغولا، و244 شخصاً في نيجيريا، و225 شخصاً في اليمن.