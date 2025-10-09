البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو دول الاتحاد إلى إسقاط الطائرات الروسية في مجالها الجوي

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو دول الاتحاد إلى إسقاط الطائرات الروسية في مجالها الجوي.







وصوّت البرلمان الأوروبي على مشروع "الهجمات الهجينة" المزعومة، واقترح على المفوضية الأوروبية تصنيف روسيا بين "الدول الممولة للإرهاب".كما دعا إلى "استخدام جميع الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا" و"توحيد العقوبات ضد روسيا من خلال تدابير مماثلة ضد بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية".وجاء في نص القرار الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي: "(يدعو البرلمان الأوروبي) مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى تعزيز فعالية وتأثير العقوبات على روسيا.. ويطالب باعتماد حزمة عقوبات قوية فورا هي الحزمة الـ19، تستهدف المصادر الرئيسية للإيرادات الروسية".وأضاف نص القرار: "(يؤكد البرلمان الأوروبي) أن سلسلة من الأعمال التخريبية والهجينة التي نفذتها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي تُعادل في ظروف معينة الإرهاب المدعوم من الدولة.. ويدعو المفوضية الأوروبية إلى بدء الإجراءات اللازمة لتصنيف روسيا كدولة ذات مستوى عال من المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كإحدى التدابير الرامية إلى تقييد قدرة روسيا على ممارسة الإرهاب الدولي".وأردف: "يدعو المجلس بالتعاون مع شركائه الأمريكيين إلى الحفاظ على سياسة العقوبات ضد روسيا وتوسيع نطاقها، وتطبيق سياسة عقوبات مماثلة على جميع الدول التي تقدم الدعم، بما في ذلك بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية، وفرض عقوبات على الشركات الصينية".جدير بالذكر أن روسيا ذكرت مرارا أنها ستتغلب على الضغط العقابي الذي بدأ الغرب في ممارسته ضدها قبل عدة سنوات ولا يزال يتعاظم. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية. فيما ظهرت داخل الدول الغربية نفسها آراء عديدة تشير إلى عدم فعالية العقوبات المناهضة لروسيا.