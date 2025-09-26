مالي تنهي تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع فرنسا وتطرد موظفي سفارتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d62bae9d1079.96954718_ofpmhjlngkiqe.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع فرنسا وطرد 5 من موظفي السفارة الفرنسية، وذلك في خضم توترات دبلوماسية بين البلدين.



وجاء في مذكرة بتاريخ 17 سبتمبر صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في مالي إلى السفارة الفرنسية في العاصمة باماكو أنه قد تم اعتبار الموظفين الخمسة في السفارة "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وأُعلنت "وقف جميع أشكال التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".

