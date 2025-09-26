مالي تنهي تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع فرنسا وتطرد موظفي سفارتها
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع فرنسا وطرد 5 من موظفي السفارة الفرنسية، وذلك في خضم توترات دبلوماسية بين البلدين.
وجاء في مذكرة بتاريخ 17 سبتمبر صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في مالي إلى السفارة الفرنسية في العاصمة باماكو أنه قد تم اعتبار الموظفين الخمسة في السفارة "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وأُعلنت "وقف جميع أشكال التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".
ولم تذكر المذكرة الصادرة عن الوزارة سبب طرد موظفي السفارة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "أسوشيتد برس" إن الخطوة التي اتخذتها مالي جاءت ردا على قرار فرنسا الأسبوع الماضي بطرد اثنين من ضباط جهاز الاستخبارات المالي يعملان في سفارة مالي بباريس، وتعليق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وأخذت التوترات الدبلوماسية في التصاعد مؤخرا بين فرنسا ومالي بعد اعتقال ضابط من أجهزة الاستخبارات الفرنسية يعمل في السفارة بالعاصمة باماكو في أوت الماضي.
واتهمت السلطات في مالي المواطن الفرنسي بمحاولة تدبير انقلاب بمساعدة عدة عناصر من الجيش المالي، بما فيهم جنرالان من الجيش، تم اعتقالهما أيضا في نفس التوقيت.
يذكر أنه على الرغم من رحيل القوات الفرنسية، استمرت أجهزة الاستخبارات في فرنسا ومالي في التعاون على مكافحة الإرهاب.
المصدر: أسوشيتد برس
